Biedroń obiecuje: koniec z węglem, nieopodatkowana emerytura, 500 plus na każde dziecko

- Wiosną robi się porządki, wiosną każdemu może być lepiej - powiedział Robert Biedroń podczas konwencji inaugurującej powstanie jego partii "Wiosna".

Polityk przedstawił program swojego ugrupowania i listę ekspertów. Dużo miejsca w przemówieniu poświęcił gospodarce. Chce m.in., aby do 2035 zamknięto wszystkie kopalnie węgla. Planuje też wprowadzić nieopodatkowaną emeryturę minimalną w kwocie do 1600 zł brutto, zapewnić równość płac pomiędzy kobietami a mężczyznami na tym samym stanowisku oraz wprowadzić zasadę, że płaca minimalna będzie wynosić 60 proc. średniej krajowej (ok. 2700 zł w 2020 roku i 3265 zł w 2022 r.).

Polityk zaapelował też, aby 500 plus przysługiwało nie tylko na drugie i kolejne dziecko, ale wszystkim niezależnie. Także częściowo wykluczonym dziś samotnym rodzicom: - To powinien być program dla wszystkich dzieci, a nie tylko tych, które mieszczą się w urzędniczych metryczkach - mówił Robert Biedroń podczas konwencji.

Krótsze kolejki

Inna jego propozycja to wprowadzenie 30-dniowego limitu oczekiwania na lekarza specjalistę. Po tym czasie każdy będzie mógł wybrać leczenie w prywatnej klinice, za które zapłaci NFZ.

Biedroń chce też utworzyć urząd rzecznika praw przyrody, zabronić wykorzystywania zwierząt w cyrkach, zakończyć wycinkę drzew. Do tego zapewnić dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, opieki ginekologicznej, zapewnić pełne finansowanie in vitro czy znieczulenie przy porodzie.

Obietnica dla przedsiębiorców i rodziców

Polityk zwrócił się również do przedsiębiorców, którym obiecał koniec kontroli skarbowych obecnej formie. – Zniesiemy kontrole skarbowe, jakie znamy. W małych firmach zastąpi je weryfikacja podatkowa. Uprościmy prawo podatkowe, by właściciele firm nie zajmowali się śledzeniem nowelizacji – mówił i obiecywał, że do 2022 "pieczątka trafi do lamusa". Wówczas wszystkie procedury mają być możliwe do załatwienia online.

Szef ugrupowania "Wiosna" proponuje także zapewnienie 250 tys. nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach. Polityk mówił też o poprawie systemu wynagradzania nauczycieli.

Biedroń wskaztwał także na potrzebę zniesienia klauzuli sumienia, Funduszu Kościelnego i wprowadzenia opodatkowania tzw. tacy. Polityk wskazał też na konieczność ścigania dłużników alimentacyjnych przez administrację skarbową i wprowadzenie jawności wynagrodzeń kandydatów na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, na które musieliby zdawać egzamin przed niezależną komisją.

Szef "Wiosny" przedstawił swój panel ekspertów. Wśród nich są m.in.: Marcin Anasewicz (restrukturyzacja państwa), Monika Gotlibowska (przedsiębiorczość), Dr Krzysztof Śmiszek (rozliczanie winnych naruszeń konstytucji), Gabriela Morawska-Stanecka, Krzysztof Gawkowski, Paulina Piechna-Więckiewicz i Dariusz Standerski.

