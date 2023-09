Bilans płatniczy Polski. Kolejny miesiąc z dodatnim saldem

obser 40 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

spadek sprzedaży towarów eksportowanych o 6% r/r to nie jest dobra dana ponieważ obniża wartość PKB za III kwartał i brak jest sygnału do odwrócenia trendu. Dobre jest to że obniżył się import i mamy dodatnie saldo (ale to koniec dobrych danych) Obniżony import może obniżyć produkcję w następnych miesiącach a co za tym potwierdzić recesję w 2023 mimo zapowiedzi wzrostu