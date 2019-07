Bitmarket upadł, ale to nie koniec problemów z giełdą kryptowalut. IQ Partners zawiadamia prokuraturę

Do przejęcia jednak nie doszło. Jak nieoficjalnie ustalił " Puls Biznesu ", z giełdy zniknęły depozyty klientów o wartości 2,3 tys. bitcoinów. To obecnie najpopularniejsza waluta, za 1 bitcoina trzeba zapłacić 12,3 tys. dolarów.

- Przejęliśmy kontrolę nad estońską spółką Gyptrade, która była właścicielem domeny i znaku towarowego BitMarket, ale nie była operatorem giełdy. Przygotowywaliśmy się do przejęcia giełdy, a więc i depozytów klientów, ale to bardzo skomplikowany proces. Najpóźniej do końca tego roku planowaliśmy migrację giełdy na nasze wewnętrzne systemy, nad którymi pracowaliśmy od zeszłego roku. Jest to inwestycja rzędu 200-300 tys. zł. Pieniędzmi klientów przez ten cały czas zarządzał operator giełdy - brytyjska spółka Kvadratco Services Limited - mówi Wojciech Przyłęcki, wiceprezes IQ Partners, cytowany przez "Puls Biznesu".