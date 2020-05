Bon turystyczny 1000 plus. Rzecznik MŚP apeluje, by program objął wszystkich podatników

Bon turystyczny 1000 plus powinien trafić do wszystkich podatników - tak uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Zaapelował on do rządu, aby ten nie ograniczał nowego programu tylko dla zatrudnionych na umowie o pracę oraz zarabiających poniżej 5,2 tys. złotych brutto.

