Brexit. Gabinet Borisa Johnsona publikuje zmodyfikowany projekt ustawy ws. opuszczenia UE

Projekt ustawy zakłada, że okres przejściowy będzie musiał się zakończyć do 31 grudnia 2020 roku – podaje PAP. A co jeżeli Wielka Brytania i Unia Europejska nie wynegocjują porozumienia handlowego? Wtedy w praktyce dokona się brexit bez porozumienia.

Nowe zapisy pozwalają też ministrom Borisa Johnsona rozwinąć szerzej skrzydła. W dotychczasowej wersji projektu ustawy widniały zapisy, które zmuszały rząd do poszukiwania aprobaty dla swojego mandatu negocjacyjnego w parlamencie brytyjskim. Ponadto ministrowie byli zobowiązani do składania w nim sprawozdań z postępu w negocjacjach. W nowym projekcie oba te zapisy zostały wymazane.

Uchyla ona m.in. ustawę o przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (jednocześnie przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego), a także zabezpiecza fundusze, które Wielka Brytania zapewniła UE w procesie negocjacji. Ponadto reguluje granicę między Irlandią a Irlandią Północną oraz wskazuje okres, do którego Wyspy będą podlegać pod europejski system prawny.

To właśnie ta ustawa doprowadziła do przedterminowych wyborów, ponieważ parlament nie zgodził się, jak oczekiwał tego rząd, by całość prac nad nią zakończyć w trzy dni. Dlatego też doszło do rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów, w których Partia Konserwatywna odniosła zdecydowane zwycięstwo.