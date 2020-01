Brexit. Unijni przywódcy żegnają Wielką Brytanię. "To czas pełen zadumy i mieszanych uczuć"

"Dziś wieczorem, gdy wybije północ, zakończy się trwające ponad 45 lat członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej. Dla nas, przewodniczących trzech głównych instytucji UE, to bez wątpienia czas pełen zadumy i mieszanych uczuć – podobnie jak dla wielu innych ludzi.

Dodają, że niezależnie od tego, że czują żal z powodu decyzji Brytyjczyków, to "musimy patrzeć w przyszłość i budować nowe partnerstwo pomiędzy długoletnimi przyjaciółmi. Nasze trzy instytucje zrobią wspólnie wszystko, co w ich mocy, aby to się udało. Jesteśmy przygotowani na ambitne wyzwania".