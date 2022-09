Brytyjczycy będą żyć w nowej rzeczywistości. "To może kosztować miliardy"

Odwołane strajki i wydarzenia sportowe, zamknięta giełda oraz opóźnienia w transporcie. Przez najbliższe dni, aż do pogrzebu królowej Elżbiety II, Brytyjczycy będą żyć w nowej rzeczywistości, która już wpływa na gospodarkę. Następnie rozpoczną się przygotowania do koronacji króla Karola III, co także nie pozostanie bez wpływu na działalność państwa.