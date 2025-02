Chcą zmian w płacy minimalnej. Biznes pisze do premiera

W poniedziałek szef rządu zaproponował Rafałowi Brzosce, aby ten powołał zespół, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne. - Bierze pan to? - zapytał przedsiębiorcę.

Sam Brzoska odpowiedział na platformie X, że podejmie to wyzwanie. »"Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach". I tak właśnie zrobimy« - napisał, cytując w pierwszej części swojego wpisu apel wystosowany przez premiera.

Wybór Brzoski docenia Szymon Witkowski, główny legislator Pracodawców RP. Jego zdaniem "trudno było o lepszy wybór, gdyż pan Brzoska istotnie jest ikoną polskiego biznesu". "Zaskoczenie wzbudziła jednak deklaracja, aby przedsiębiorcy zaproponowali działania deregulacyjne niewymagające zmiany ustaw, co może okazać się nierealne, gdyż większość barier biurokratycznych wynika właśnie z przepisów prawa" - ocenia ekspert, cytowany w komunikacie Pracodawców RP.

Witkowski wyjaśnia, że "deregulacja często powiązana jest z normami unijnymi nakładającymi liczne obowiązki zarówno faktyczne, jak i biurokratyczne, które istotnie obniżają naszą konkurencyjność".

"Szansą dla Polski jest nasza prezydencja w Radzie UE, dzięki której nasz głos może być szerzej słyszany w Europie. Kolejnym problemem jest to, że wiele z unijnych dyrektyw od lat Polska przyjmuje nie wprost, a nakładając na nasze firmy szereg dodatkowych, niewymaganych przez UE obowiązków. Być może nowe podejście rządu do współpracy z biznesem pozwoli na zakończenie tych szkodliwych dla naszej konkurencyjności praktyk - dodaje Witkowski.

Pracodawcy RP zwrócili też uwagę na zapowiedzi Tuska związane z przeznaczeniem 650-700 mld zł na inwestycje i ogólne "otwarcie na przedsiębiorców", co ocenili pozytywnie. Odnieśli się też do zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego dotyczące zwiększenia limitów wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, co ma według nich być "dobrym rozwiązaniem".

Może to prowadzić do dokapitalizowania GPW. Niemniej jednak nie znamy szczegółów tego rozwiązania, a z pewnością głównym problemem IKZE jest to, że zachęta podatkowa płynąca z korzystania z tego instrumentu dla osób pozostających w pierwszym progu podatkowym jest stosunkowo niewielka. Bardzo pozytywnie ocenić można również zapowiedź redukcji obowiązków sprawozdawczych w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych, czy też sporządzania strategii podatkowych - kontynuuje Witkowski.

Przedstawiciela Pracodawców RP "cieszy również zmniejszenie ciężarów wynikających z podatku od zysków kapitałowych czy podniesienia limitu wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT z 200 do 240 tysięcy złotych". "Są to postulaty podnoszone przez przedsiębiorców od bardzo dawna, jednak ich wpływ na gospodarkę zależeć będzie od bardzo konkretnych rozwiązań zapisanych w ustawach" - uważa.

List do premiera

List do szefa rządu wysłała też Polska Izba Handlu, która prosi o uwzględnienie postulatów małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział w rozmowach.

Jesteśmy pewni, że szerokie włączenie branży MŚP do dialogu nad planowanymi zmianami w prawie doprowadzi do stworzenia bardziej przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - ocenia Maciej Ptaszyński, prezes PIH.

W jego opinii małe i średnie przedsiębiorstwa "nie są traktowane przez legislatora oraz przez rząd w sposób podmiotowy, a kolejne zmiany w przepisach pogarszają jedynie sytuację przedsiębiorców w Polsce". PIH zwraca uwagę, że to na "MŚP spada największy ciężar związany z implementacją nowych, skomplikowanych i nierzadko sprzecznych przepisów. Nie posiadają oni działów prawnych, IT, w które wyposażone są duże firmy i które umożliwiają im przygotowanie się do zmian".

Natomiast jednym z największych problemów mniejszego biznesu jest zdaniem PIH niestabilność legislacyjna, podważająca zaufanie do państwa i stanowionego przez niego prawa.

Branża handlowa apeluje, by w procesie deregulacyjnym zwrócić uwagę na płacę minimalną. "Wynagrodzenia są największym składnikiem kosztowym przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. Znaczące wzrosty wysokości pensji minimalnej wiążą się więc ze wzrostem ich zobowiązań finansowych. Wzrost wynagrodzeń minimalnych pogarsza ponadto atrakcyjność inwestycyjną kraju. Zwracaliśmy na to uwagę jako organizacja już we wrześniu ubiegłego roku" - głosi jeden z postulatów PIH.

Ponadto PIH liczy na "zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, którzy już teraz są przeciążeni liczbą obowiązków sprawozdawczo administracyjnych oraz związanych z nimi kontroli".

Jakie zmiany chce jeszcze wprowadzić Polska Izba Handlu?

Zachowanie minimum półrocznego vacatio legis dla ustaw gospodarczych;

każdorazowe wysokiej jakości konsultacje społeczne wsparte także obligatoryjnym odniesieniem się projektodawcy do uwag zgłoszonych przez stronę społeczną;

dobrze przygotowana ocena skutków regulacji każdego projektu zawierająca ocenę kosztów dla biznesu;

nacisk na procedowanie ustaw gospodarczych ścieżką rządową;

promowanie samoregulacji wszędzie, gdzie to jest możliwe;

ograniczenie do minimum zmian podatkowych i wprowadzanie ich z maksymalnie dużym wyprzedzeniem nie krótszym w praktyce niż 12 miesięcy;

ograniczenie wprowadzania nowych obowiązków sprawozdawczych i sankcji z nimi związanych;

implementacja prawa unijnego na zasadzie "Bruksela + 0", czyli nierozszerzania przepisów unijnych o dodatkowe krajowe obostrzenia.

