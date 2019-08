Budowa dróg. To już dziś kierowcy pojadą nowym fragmentem A1

Dwa i pół roku kierowcy musieli czekać na uruchomienie kolejnego fragmentu autostrady A1. I stało się, od piątku 2 sierpnia można już jeździć 33-kilometrowym odcinkiem od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe. Oficjalnie otwarcie nastąpi ok. południa.

To powody do radości, jednak przez to, że z budowy obwodnicy Częstochowy zeszła firma Salini, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zmuszona zerwać z nią kontrakt, opuźnia się przez to oddanie kierowcom 20-kilometrowego fragmentu dopełniającego ten odcinek autostrady A1.