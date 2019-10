Budowa dróg. Ważne pozwolenie ws. trasy S8. Inwestycja warta 1,3 mld zł

Mowa o jednym z odcinków na przebudowywanej trasy S8, dokładniej to fragment od Radziejowic do Przeszkody. - Wydano pozwolenie na użytkowanie. Planujemy zdjęcie ograniczenia prędkości w ciągu najbliższych dni i droga stanie się w pełni ekspresowa - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Jak dodał, w przypadku drugiego odcinka - między Przeszokdą a Paszkowem - trwają jeszcze prace odbiorowe i decyzja spodziewana jest "lada dzień".

Odcinek S8 od Radziejowic do Przeszkody to fragment trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Warszawą. Prace prowadzone są jeszcze tylko na jednej nitce przebudowywanej drogi, na odcinku około 2 km. Druga jest już dostępna w całości dla kierowców, ale obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 60 km/h.