- Finanse Polski są dobre. Jesteśmy bardzo płynni. Na koniec października mieliśmy nadwyżkę ponad 50 miliardów złotych, na rachunkach bieżących mieliśmy 150 miliardów złotych. Nie najgorsza sytuacja - powiedział w "Money. To się liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów. - Szybko to się zmieni w grudniu. Zgodnie z ustawą, w planie mamy 40 miliardów złotych deficytu, ale spodziewam się, że będzie to sporo mniej, myślę, że około 20 miliardów - dodał.