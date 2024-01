Były prezes Lotosu grzmi ws. Lotosu. "To jest tragiczne"

- Mnie, który spędzał dni i noce, lata na tworzeniu grupy Lotos, rozbudowie grupy Lotos, budowania wartości dla polskiej gospodarki, co przynosiło Polsce bardzo ciekawe rezultaty, wymazanie nazwy jednej z najlepszych firm giełdowych z mapy gospodarczej kraju przez rząd, to nie kwalifikuje się do jakiejkolwiek oceny, to jest tragiczne - tak fuzję Orlenu z Lotosem w programie "Fakty po faktach" w TVN24 ocenił Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu.