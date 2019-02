Były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz po zatrzymaniu przez CBA: Chcę jeszcze pożyć

- Mam mówić o naruszeniu dóbr osobistych, że użyto wobec mnie nieadekwatnych środków, że potraktowano mnie jak szmatę? Żeby było jasne, dla mnie to nie państwo jest winne. To ludzie są winni - mówi Paweł Olechnowicz w rozmowie z Magdaleną Rigamonti z "DGP".

- Kiedy przechodziłem z samochodu do prokuratury, to poprosiłem, żeby nie brano mnie pod pachy, nie zakrywano głowy kapuzą. Nie mam nic do ukrycia. I każdy z polityków potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co zrobiłem w Lotosie jest złe dla gospodarki, czy dobre - powiedział "DGP".