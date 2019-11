CCC wycofuje torby foliowe. Wszystko ma być bardziej eko

- Jeszcze niedawno powszechna była opinia, że ekologia jest zarezerwowana dla marek premium, z wąską, świadomą grupą klientów. My docieramy z produktami do szerokiego grona odbiorców, rocznie sprzedajemy ponad 70 mln obuwia, dlatego tym bardziej nie chcemy brać udziału w masowym użyciu foliówek i stawiamy na budowanie świadomości ekologicznej u naszych klientów. Jednak równie ważny jak opakowanie jest sam produkt. Jako firma duży nacisk kładziemy na certyfikaty pochodzenia materiałów, z których wykonywane jest obuwie czy akcesoria dostępne w sprzedaży – powiedział w rozmowie z serwisem "Wiadomości Handlowe" Marcin Czyczerski, prezes CCC S.A.

CCC chciałby ograniczyć zużycie energii elektrycznej, zmniejszyć emisję CO2 oraz odpady do 2021 r. – wszystko o 5 proc. Do dotychczasowych zielonych osiągnięć firmy należą m.in redukcja emisji dwutlenku węgla o 620 ton czy 100 ton mniej opakowań kartonowych dzięki wdrożeniu innowacyjnej kartoniarki (urządzenie sklejające opakowania tekturowe do butów, które zautomatyzowało procesy magazynowe) - czytamy w "Wiadomościach Handlowych".