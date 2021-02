Centralny Port Komunikacyjny wybudujemy z Koreańczykami. Będzie rządowa umowa [News money.pl]

- To będzie oficjalna inauguracja współpracy między CPK i Incheonem, ale także między polskim rządem a rządem koreańskim. Podpisane zostaną dwa dokumenty: oficjalnie już umowa o doradztwo strategiczne, ale jednocześnie tzw. "porozumienie o wzajemnej współpracy". To dokument określający ramy rządowego wsparcia dla budowy CPK - mówi źródło money.pl.

Najprawdopodobniej Koreańczycy zainwestują i częściowo sfinansują budowę gigaportu. Dla nich będzie to współpraca strategiczna, bo dzięki temu ich Incheon będzie miał gdzie latać do Europy. Dlatego umowę podpisze nie spółka CPK, ale polski i koreański rząd.

Incheon to gigalotnisko zlokalizowane na wyspie niedaleko Seulu - mniej więcej w tej samej odległości od stolicy Korei, co Baranów od Warszawy. Rocznie obsługuje nawet 70 mln pasażerów, co czyni go jednym z największych na świecie. Jego rozbudowa ma doprowadzić do przyjęcia nawet 100 mln gości rocznie.