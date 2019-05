Ceny mieszkań nadal rosną. "Deweloperzy nie mają zamiaru ich obniżać"

- Przypominamy jednak, że w ubiegłym roku nowe lokale zdrożały tam o ok. 30 proc. Wygląda więc na to, że poziom cen jest tam już tak wysoki, że dalsze podwyżki nie są, na chwilę obecną, akceptowane przez kupujących. Gdynia i Gdańsk są również ciekawe ze względu na to, że na tych rynkach szczególnie wysoki jest udział bardzo drogich ofert. Jest ich tak dużo, że średnia cena jest aż o 11 proc. wyższa od mediany. W pozostałych miastach jest to ok. 2 proc. Kluczowe pytanie, to czy te wyjątkowo drogie oferty znajdą nabywców. - mówi Anton Bubiel z Rantier.io, cytowany przez interia.pl