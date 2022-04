Ceny rosną najszybciej od 2000 roku. Te towary zdrożały o kilkadziesiąt procent

BennyHill 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciekawe jak długo ludzie będą to znosić? Pewnie jeszcze długo bo Polak najwięcej się żali siedząc na kanapie albo przy stole na świętach, wtedy wszyscy jak jeden są zwarci i gotowi do boju z nieudolną władzą. A wszystko wskazuje na to że ceny będą dalej rosły i to dużo rosły. Tak więc szanowni rodacy, wyciągać ze skarpet swoje oszczędności.