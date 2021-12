Ceny wzrosły w niemal co drugiej firmie. Winne koszty pracy oraz wytwarzania

To był trudny rok. Wiele towarów podrożało. Aż 44 proc. firm podniosło ceny. Najczęściej robiły to przedsiębiorstwa przemysłowe i związane z budownictwem, a najrzadziej usługi - wynika z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Powód? To głównie wzrost kosztów pracy oraz wytwarzania.