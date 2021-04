Ceny znowu rosną w tempie powyżej 3 procent. Wiadomo, co podbiło inflację

Po tym jak drożyzna chwilowo odpuściła, w marcu inflacja przebiła prognozy ekonomistów i powróciła powyżej 3 proc. Było to spore negatywne zaskoczenie dwa tygodnie temu, gdy GUS publikował wstępne dane . Teraz urzędnicy potwierdzili wcześniejsze wyliczenia.

Ostatni raz wskaźnik inflacji miał trójkę z przodu w listopadzie 2020 roku, a w lutym tego roku spadł do 2,4 proc. Jest 3,2 proc. i co gorsza, prognozy ekspertów sugerują, że będzie jeszcze drożej. Już w kwietniu ceny mogą być wyższe o ponad 3,5 proc. (to górny limit wahań akceptowany przez NBP) i jest realna groźba, że blisko 4-procentowa inflacja utrzyma się nawet do końca roku.