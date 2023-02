Cenzus wyborczy – czym jest?

Czym jest cenzus wyborczy?

Przez pojęcie cenzusu wyborczego należy rozumieć stwierdzony fakt posiadania pewnych wartości, które dają posiadaczowi cenzusu uprawnienia wyborcze. Można też określić, że cenzus wyborczy określa warunek, jaki należy spełnić, by mieć prawa do wybierania i bycia wybieranym.

Wśród różnego rodzaju cenzusów wyróżniamy:

cenzus majątkowy,

cenzus intelektualny,

cenzus familijny,

cenzus moralny.

Jeśli posiadanie pewnego majątku lub opłacanie określonych podatków jest warunkiem prawa wyborczego, jest to cenzus majątkowy. Możliwe też, by uprawnienia te zależały od pewnego stopnia wykształcenia danej osoby (cenzus intelektualny). W przypadku cenzusu moralnego wykorzystuje się go w negatywnym kontekście, tj. nie będzie mieć uprawnień wyborczych ten, kto popełnił hańbiące czyny, za które został prawomocnie skazany przez sąd. Posiadanie rodziny to warunek dla uprawnień wyborczych w przypadku cenzusu familijnego.