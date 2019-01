Chaos z rozliczeniem podatku za wynajem mieszkania. Fiskus niezdecydowany

Z najnowszych szacunków wynika, że już 30 proc. nieruchomości to inwestycja pod wynajem. Problem zaczyna się, gdy przychodzi do rozliczenia podatku od dochodu z tej formy działalności. Właściciele nie są pewni, czy wybrali prawidłowy sposób i czy skarbówka nie każe później dopłacać. Choć najnowsza interpretacja jest korzystna dla podatnika to eksperci są zdumieni. Fiskus ciągle zmienia zdanie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że będzie to najem prywatny, poza działalnością gospodarczą. A to oznacza, że właściciel może wybrać ryczałt. - To stanowisko korzystne dla podatnika. Nie daje jednak stuprocentowej pewności. Dyrektor KIS zastrzegł, że ewentualna kontrola podatkowa może prowadzić do odmiennych wniosków - mówi "Rzeczpospolitej" doradca podatkowy Andrzej Sadowski.