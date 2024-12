Dwa tygodnie na zapłatę 190 mln zł. Wielka klapa gigantycznej inwestycji

Przekop Mierzei wislanej to miedzy innymi dwa wielkie " sukcesy " za kadencji PIS-u . Przemyslane ? Natomiast pasaze handlowe Galerie ktore lata temu powstaly dawaly prace setkom tysiacom Polakow ktore bardzo sprawnie prosperowaly przynosily zyski to bolo cos co nalezalo zlikwidowac bo w Niedziele Polacy maja siedziec w Kosciele i basta a nie szwedac sie po Galeriach . Takiej Polski chcial Kaczynski i PIS i wcale nie liczyli sie z tym co na ten temat maja do powiedzenia zwykli ludzie . To teraz beda sie musieli liczyc i moze do nich dotrze i zrozumieja ze ich miejsce jest tam skad " wyszli " a Ojciec Dyrektor przywita ich z otwartymi ramionami . Czas na zmiane Polacy. Stracilismy niepotrzebnie az 8 lat.