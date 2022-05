Chcesz w terminie opłacić podatek od nieruchomości? Czasami na przeszkodzie staje gmina

Wysokość podatku od nieruchomości określają gminy. Uiszcza się go w czterech ratach w ustawowo określonych terminach. Problemem jest jednak to, że czasami gminy nie stosują się do regulacji i wysyłają wyceny podatku nawet po terminie pierwszej raty. W przypadku braku wpłaty, podatnikom grożą odsetki, a nawet egzekucja należności.