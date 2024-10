Chiński odwet za cła na elektryki. Uderzenie we francuski biznes

Pekin nałoży tymczasowe środki na import europejskiej brandy - ogłosiło we wtorek chińskie Ministerstwo Handlu. To odwet za nałożenie ceł przez Unię Europejską na chińskie samochody elektryczne. Decyzja Pekinu uderzy przede wszystkim we Francję, która lobbowała za nałożeniem ograniczeń na chiński eksport.