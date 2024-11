Chiny przygotowują kolejny plan ratunkowy dla gospodarki

Jak podaje CNBC, od końca września władze intensyfikują działania stymulujące gospodarkę, co przyczyniło się do wzrostu na giełdzie. Przywódca Chin Xi Jinping przewodniczył spotkaniu 26 września, na którym wezwano do wzmocnienia wsparcia fiskalnego i monetarnego oraz zatrzymania spadku na rynku nieruchomości.

Chiny zwiększą zadłużenie lokalnych samorządów?

Podczas spotkania parlamentu, które trwa od kilku dni, omawiano plan zwiększenia limitu zadłużenia dla lokalnych samorządów. Według mediów państwowych, dodatkowa kwota ma posłużyć do wymiany ukrytego zadłużenia lokalnych władz. Nomura szacuje, że Chiny mają od 50 do 60 bilionów juanów ukrytego długu i mogą pozwolić lokalnym władzom na zwiększenie emisji długu o 10 bilionów juanów w ciągu kilku lat. To mogłoby zaoszczędzić lokalnym rządom 300 miliardów juanów rocznie na odsetkach.

W ostatnich latach spadek na rynku nieruchomości znacznie ograniczył źródła dochodów lokalnych rządów. Dodatkowo, władze regionalne musiały ponosić koszty związane z kontrolą pandemii COVID-19. Już przed pandemią zadłużenie lokalnych rządów w Chinach wzrosło do 22 proc. PKB do końca 2019 r., co znacznie przewyższało wzrost dochodów dostępnych na spłatę tego długu, jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Pekin ratuje sektor nieruchomości

W maju chiński rząd ogłosił bezprecedensową inicjatywę, w ramach której bank centralny i banki państwowe miały udostępnić 500 miliardów juanów (ok. 70 mld dol.) na wsparcie przedsiębiorstw samorządowych w skupowaniu niesprzedanych mieszkań. Nieruchomości te miały być następnie przeznaczone na cele mieszkalnictwa socjalnego

Skala problemu niesprzedanych mieszkań w Chinach jest ogromna. Według szacunków Goldman Sachs, cytowanych przez "Financial Times", zapasy nowych mieszkań mogą nawet 30-krotnie przekraczać średnią miesięczną sprzedaż. Aby powrócić do poziomu z 2018 roku, kiedy zapasy wystarczały na 9 miesięcy sprzedaży, rząd musiałby wydać 7,7 biliona juanów na zakup niesprzedanych nieruchomości po połowie ich rynkowej ceny.

