"Cichy kryzys finansowy" kosztował świat 2 biliony dolarów

Według szacunków Izby, w latach 2014-2023, całkowity koszt zniszczeń spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi związanymi z klimatem na całym świecie wyniósł około 2 bilionów dol. To mniej więcej tyle, ile wyniosły straty gospodarcze związane z globalnym kryzysem finansowym z 2008 roku - przypomina amerykańska stacja CNN.

Autorzy raportu wzięli pod lupę ok. 4000 zdarzeń pogodowych na sześciu kontynentach, do jakich doszło w ciągu ostatniej dekady. Oszacowali straty wynikające ze zniszczenia domów, firm i infrastruktury, ale i wpływ ekstremalnych warunków pogodowych na produktywność ludzi.

Stwierdzili, że tymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi zostało dotkniętych około 1,6 miliarda ludzi. Podkreślają, że to dopiero początek. Te zjawiska będą się tylko nasilać. Według organizacji w latach 1980-1999 i 2000-2019 odnotowano 83-procentowy wzrost liczby zarejestrowanych katastrof klimatycznych.

Międzynarodowa Izba Handlu (International Chamber of Commerce, ICC) to organizacja pozarządowa, reprezentująca firmy i izby przemysłowo-handlowe. To największa tego typu organizacja na świecie.