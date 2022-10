Co dalej z inflacją? Minister finansów: zacznie spadać w końcówce 2023 r.

emeryt 80+ 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jasane , ze zacznie spadac jak mafia pisowska odejdzie od koryta i przestanie krasc calymi worami. Wtedy to nawet przybedzie kasy w budzecie jak wszystkim pisuarom odbierze sie majatki na skarb panstwa. Odbierze sie im emerytury a otrzymaja zasilki na tej samej zasadzie jak mafia pisowska odebrala je funkcjonariuszom PRL-u, z tym ze to ich mocniej musi zabolec bo w PRL-u budowano Polske a teraz byla rozkradana przez mafie pisowska. PRL w porownaniu go mafi pisowskiej to przedszkole. Wtedy nie moglo byz rodzin na swoim w przeciwienstwie do mafi pisowskiej bo wtedy taki delikwent wy;lecialby dyscyplinarnie z pracy z wielkim hukiem.