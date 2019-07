Credit Agricole zmienia zarząd. Dołącza dwóch wiceprezesów

Jean-Bernard Mas związany jest z Grupą CA od 30 lat, a z Polską w roli wiceprezesa banku Credit Agricole od 2015 roku. Do tej pory zarządzał m.in. pionem finansów oraz bankowością korporacyjną, obszarem cyfryzacji i back office oraz IT.

W 2017 roku nadzorował jedną z największych technologicznych i organizacyjnych zmian w historii banku. Wdrożony program uprościł architekturę IT oraz znacznie zwiększył liczbę realizowanych projektów w organizacji. "Dzięki temu bank jest w stanie szybciej, lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i konsekwentnie z tych możliwości korzysta" - czytamy w komunikacie prasowym banku.

Jak informuje bank, zmiana "nie wpływa na zmianę misji Credit Agricole, którego ambicją jest być najbardziej zorientowanym na ludzi bankiem i zapewnienie klientom najwyższego poziomu satysfakcji".

Mas zastąpi Oliviera Constantina, który do końca czerwca pełnił funkcję Senior Country Officera. On będzie teraz zarządzał jedną z kluczowych Kas Regionalnych we Francji.