Czym jest bank centralny i jakie funkcje spełnia w danym kraju?

Czym jest bank centralny i co go wyróżnia?

Jakie są główne funkcje banku centralnego?

Jako bank emisyjny bank centralny emituje pieniądz gotówkowy, do czego ma wyłączne prawo (monopol). Zajmuje się przy tym określeniem wielkości emisji pieniądza i decyduje, kiedy wprowadzić wyemitowane środki do obrotu. Chroni płynność pieniądza oraz reguluje ilość pieniędzy dostępnych do użycia. Tym samym organizuje obieg środków.

Banki centralne – stabilizują i kontrolują

Instrumenty polityki pieniężnej banków centralnych

Bank centralny dysponuje określonymi instrumentami kreowania polityki pieniężnej. To ogół narzędzi, dzięki którym może on realizować cele tej polityki i wpływać na skalę kreacji pieniądza na rynku. Narzędzia polityki pieniężnej banków centralnych dzielą się na instrumenty sterowania bezpośredniego i pośredniego. Te pierwsze, tj. dotyczące kontroli administracyjnej, to m.in. limitowanie kredytów czy kontrola wysokości głównych stóp procentowych. Do grona instrumentów sterowania pośredniego, czyli rynkowych, zalicza się:

operacje otwartego rynku,

operacje depozytowo-kredytowe,

rezerwę obowiązkową.

Biorąc pod uwagę pozycję, jaką bank centralny przyjmuje wobec instytucji komercyjnych, mamy do czynienia ze środkami oddziaływania administracyjnego i rynkowego. Są to instrumenty kontroli ilościowej i jakościowej czy środki o zasięgu ogólnym oraz działające selektywnie. Instrumenty ilościowe pozwalają na zmianę wielkości obiegu pieniężnego czy na zachowanie płynności systemu. Bank centralny posługuje się przy tym systemem rezerw obowiązkowych, stopami procentowymi czy operacjami otwartego rynku oraz pułapami kredytowymi. Instrumenty jakościowe to narzędzia wpływające na oprocentowanie, poziom stopy procentowej i strukturę oprocentowania.