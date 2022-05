Czym jest nepotyzm? Przykłady nepotyzmu w pracy

Nepotyzm – co to takiego?

Nepotyzm to zjawisko, które, niestety, jest wciąż powszechne i zdarza się w wielu środowiskach: w biznesie, polityce, sporcie, kościele. Znane jest już od średniowiecza. Co to nepotyzm? Jest to rodzaj korupcji, czyli nadużycia stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. W szczególny sposób obejmuje to korzyści polegające na zatrudnieniu członka rodziny, wykorzystując swoje wpływy w miejscu pracy do faworyzowania bliskich sobie ludzi.