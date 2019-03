"Czyste powietrze". Trzy sposoby na skorzystanie z programu dopłat do remontu domu

Program "Czyste powietrze" rozpoczął swoją misję już we wrześniu ubiegłego roku. Jego adresatami są właściciele domów jednorodzinnych, którzy w ten sposób mają zostać zachęceni do wymiany przestarzałych pieców i kotłów na paliwa stałe. Często, poza marnej jakości węglem, od lat bywają one świadomie "zasilane" przez rodaków także śmieciami, starymi oponami, zużytymi olejami i wszelkimi innymi odpadami, które w trakcie spalania generują do atmosfery setki tysięcy ton trujących pyłów i substancji.