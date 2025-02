"Czyste powietrze" wraca. Jest wniosek o 10 mld zł dofinansowania

Najlepszy patent na soczyste powietrze, to palenie na maksa od "po zmroku", do wejścia pod kołdrę - ciepła starcza na całą dobę, tzn. do kolejnego zmroku. Śpi się przy tym rewelacyjnie, mieszkanie jest suche i wygrzane, a urzedasów mamy z głowy. W dzień, to mogą sobie nawet usiąść tym dronem na kominie..., choć pewności nie mam, czy to już nie jest wtargnięcie na posesję.