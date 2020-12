Deficyt budżetowy wzrósł do 13 mld zł. Premier Mateusz Morawiecki zdradził najnowsze statystyki

Polak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Wczoraj mówił że Polska odniosła wielki sukces i wszystko to zawdzięczamy prezesowi. Jednak pół roku temu mówił że to Duda jest inicjatorem wszystkich pomysłów i osiągnięć pisu. Więc pytam skoro jest tak dobrze, że cały Świat nam zazdrości to dla czego jest tak źle? Dla czego wszystkie opłaty i wszystkie ceny tak szybko rosną. Dla czego nasze emerytury rosną dużo wolniej od naszych koniecznych wydatków? Kto tu i kiedy kłamie? Bo że jesteśmy oszukiwani przez rządzących to jest pewne.