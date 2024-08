"Dlaczego tego nie zrobiliście?" Pada pytanie o kluczową ustawę

Co z ustawą wiatrakową?

Opozycja krytykowała ten zapis i zapowiadała zmianę, jeżeli dojdzie do władzy.

Zobacz także: Polak buduje giganta w USA - cel to 100 mld dolarów. Stefan Batory w Biznes Klasie

- Żeby obniżyć ceny energii, powtarzaliście, że należy zliberalizować przepisy o OZE . Pojawiła się w falstarcie Pani ustawa, która znacząca zliberalizowała ten dostęp. Została jednak wycofana w styczniu i do sierpnia nie ujrzała światła dziennego. Wystarczyło skreślić 700, a dopisać 500 metrów, dlaczego tego nie zrobiliście? - tak o podstawową zmianę w ustawie wiatrakowej pytana była w programie TVN24 "Rozmowa Piaseckiego" ministra ds. klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Falstart rządu

Zdaniem PiS projekt był pisany pod dyktando lobbystów. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kontrowersje wzbudził też fakt, że zapisy zostały "wrzucone" do ustawy, która miałaby zamrozić ceny energii. Co więcej, posłowie PiS podnieśli larum, że przepisy umożliwią wywłaszczanie Polaków pod budowę elektrowni wiatrowych.

Nowy projekt jesienią w Sejmie

- To będzie czas, w którym po konsultacjach społecznych i komisjach sejmowych na jesieni, we wrześniu, październiku, listopadzie będziemy w stanie przyjąć w parlamencie tę ustawę i później trafi ona do podpisu pana prezydenta po całym procesie legislacyjnym - dodał.