Do końca życia, co miesiąc. Emerytura dla długowiecznych. Ruch rządu

areso 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kto to tyle dożywa? tzw wybryki natury. Jeszcze z roczników 20, 30, 40 to się co niektórym uda bo mają zdrowie że hoho wyjątkowe geny ale już ci z poźniejszych to ciężko bedzie dożyc do 70-75