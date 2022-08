Do Polski wchodzi nowa marka. Na razie na próbę

edc 31 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ale ceny beda takie same albo nizsze jak w tym sklepie na zachodzie bo pracownikom w PL placa 1/4 tego co na zachodzie, czy jak zawsze ceny w polsce beda wyzsze za te same produkty ? Dajcie mi znac to wam porownam.