Dodatek solidarnościowy. Minister rodziny liczy, że Senat szybko zajmie się ustawą

Na 17 czerwca zaplanowano posiedzenie Senatu. To wówczas izba ma zająć się ustawą przyznającą dodatek solidarnościowy. - Ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie wypłacany przez 3 miesiące w wysokości 1400 zł netto. Zależy nam na tym, aby była przyjęta jak najszybciej. Mamy nadzieję, że Senat zajmie się nią w przyszłym tygodniu - stwierdziła w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia minister Marlena Maląg.

Jak pisaliśmy w money.pl dodatek solidarnościowy ominie jednak wielu bezrobotnych. Nazwa ustawy mówi o "dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID -19". Może ona jednak wprowadzać w błąd. Świadczenie nie jest "dodatkiem do czegoś", a dokładnie do zasiłku dla bezrobotnych.

Jak wyjaśnialiśmy, z owego "dodatku" można skorzystać tylko, jeśli nie korzysta się jednocześnie z zasiłku dla bezrobotnych lub nie ma innego źródła ubezpieczenia, np. prawa do emerytury. To oznacza, że nie otrzyma go np. osoba dorabiająca na zleceniu, ale już na umowę o dzieło, która nie podlega ubezpieczeniu - tak.