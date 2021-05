ZUS: dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa. Do wzięcia 75 mln zł

W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób, do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).