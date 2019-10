Donald Trump objął Polskę ruchem bezwizowym. Koniec prawie 40 lat starań

Oczekiwania byłego prezydenta okazały się mocno na wyrost. Początek lat 90-tych to czas, gdy wielu Polaków postanowiło poszukać szansy na lepsze życie właśnie za oceanem. Jednak spory odsetek odmów wydania wiz, a do tego rosnąca liczba osób, które pozostawały w USA nielegalnie, sprawiły że amerykańska administracja nie patrzyła na Polaków z sentymentem.

Na przełomie tysiącleci odsetek odmów wydania zgód dla Polaków wynosił 40 proc. W czasie prezydentury Billa Clintona (1993-2001) temat poluzowania wymogów wizowych w ogóle nie istniał. Zaczęło się to zmieniać, gdy w Białym Domu zamieszkał George W. Bush. Nazwał on Polskę największym przyjacielem USA, a nasi rządzący ochoczo wysłali polskich żołnierzy do Afganistanu i Iraku.