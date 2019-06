Donald Tusk przed komisją ds. VAT. "Jestem za stary, by zbyć mnie takimi komunałami"

- Jest to klasyczna manipulacja. Przecież nieprzypadkowo proszę pana o przedstawienie dat raportów, i z którego roku jest raport i czym różni się raport z roku 2014 r. od raportów z lat poprzednich. Ma to dość istotne znaczenie odnośnie pytania, bo pyta mnie pan o moją ocenę w roli premiera - powiedział Tusk.

- Ja tylko dokończę, bo chcę panu pomóc, a nie przeszkodzić. Jeśli pyta pan o raport, w którym dane są zdecydowanie najwyższe, to raport jest z 2014 r., kiedy kończyłem karierę w roli polskiego premiera. Co w żaden sposób nie zwalnia mnie z odpowiedzialności za moje rządy w latach 2007-2014. Chciałbym abyśmy uniknęli fałszywego wrażenia, które pan sugeruje, że od wielu lat Komisja Europejska alarmowała o nadzwyczajnie trudnej sytuacji w Polsce, bo to byłaby nieprawda - dokończył Donald Tusk.

- Nie należało do zadań premiera formułowanie konkretnych zapisów w tego typu opiniach czy dokumentach. Sam pan przewodniczący zwrócił uwagę, że czuje się zobowiązany, by prostować kwestie, które uważa za nieprawdziwe, więc ja też się czuję zobowiązany. Przede wszystkim, by zrozumieć o co panu chodzi. Jeśli mówimy o kwestii tzw. odwróconego VAT-u, to ona budziła kontrowersje i budzi do dzisiaj. Nie chcę ferować żadnych, a szczególnie personalnych wyroków, ale odnoszę wrażenie, że najwięcej wątpliwości dotyczących odwróconego VAT-u pojawiało się w szeregach naszych oponentów - odpowiedział Tusk.