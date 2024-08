Dramatyczna sytuacja PKP Cargo. Winna jedna decyzja rządu PiS? Jest śledztwo

"Spółka PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji powzięła wiedzę, że w dniu 1 sierpnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia ciążących obowiązków i nadużycia udzielonych uprawnień przez osoby obowiązane na podstawie ustawy i umowy do zajmowania się działalnością gospodarczą PKP CARGO S.A. w okresie od 25 lipca 2022 do 31 lipca 2023 roku" - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Decyzja węglowa. Jest śledztwo

"PKP CARGO S.A. do dziś dotkliwie odczuwa negatywne skutki tzw. decyzji węglowej Mateusza Morawieckiego z lipca 2022 roku oraz sposobu jej wykonania przez ówczesny zarząd Spółki PKP CARGO. Skierował on tabor PKP CARGO do przewozu węgla z nadbałtyckich portów" - przekazał, cytowany w komunikacie, p.o. prezesa PKP Cargo w restrukturyzacji Marcin Wojewódka.

Jak podkreślił, odbyło się to "kosztem porzucenia innych, komercyjnych i rentownych zleceń". "Dlatego w tej sprawie, w czerwcu br. aktualny zarząd PKP CARGO S.A. złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez Członków Zarządu w latach 2022-2023 r.; z art. 296 § 3 k.k. niegospodarności wielkich rozmiarów i niedopełnienia obowiązków, które doprowadziło do gigantycznych strat i ciągnących się do dziś problemów w Spółce" - poinformował Wojewódka.