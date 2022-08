Wysokie ceny na cmentarzu w Brzezinach. Żałobnik chciał sam kopać grób, by było taniej

O sprawie pisze łódzka "Gazeta Wyborcza", która przytacza wpis Sławomira Pawlika, autora fanpage'u "Stop Cmentarnemu Wyzyskowi". To mieszkaniec Brzezin, który od lat walczy z – w jego ocenie – zawyżonymi cenami usług na nekropolii. Przypomniał on we wpisie, że do sprawy odniósł się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.