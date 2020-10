Drugi lockdown coraz bliżej. Niewiele zostało do zamknięcia

Co jeszcze może obywatel?

Imprezy sportowe również już odbywają się bez udziału publiczności. Zakazane są zgromadzenia publiczne, tu mała różnica w porównaniu do pierwszej fali. Na wiosnę w ogóle były zakazane, teraz wprowadzono limit do 5 osób.

Teraz nie dotyczy to zajęć praktycznych w liceach i w szkolnictwie wyższym. Mniej ostry jest też zakaz poruszania się osób do 18. roku życia bez opiekuna. Na wiosnę był on całkowity, teraz dotyczy tylko godzin 8-16 i odnosi się do dzieci do 16. roku życia.