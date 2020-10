Pełny lockdown nie pomoże? "Dokręcanie śruby byłoby działaniem emocjonalnym, a nie racjonalnym"

We wtorek resort zdrowia poinformował o ponad 16 tys. przypadków koronawirusa w całej Polsce.

- Dane z wtorku mogą być pewną kompensacją opóźnień z weekendu i wprowadzania wyników z dwóch poprzednich dni. W weekendy w laboratoriach jest mniej pracowników, przez co tworzą się zatory - mówi dr Grzesiowski.

Pytamy eksperta również o to, czy pełny lockdown jest jedynym sposobem na ograniczenie rozwoju epidemii. Szczególnie w świetle wtorkowego rekordu.

Lockdown? Eksperci sceptyczni

- Dziś decydowanie się na kolejne obostrzenia i dokręcanie śruby byłoby działaniem emocjonalnym, a nie racjonalnym. Przecież te zakażenia miały miejsce kilka dni temu, gdy obostrzeń jeszcze nie było, okres wylęgania choroby to średnio 5-7 dni - zwraca uwagę dr Grzesiowski.

- W ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 20 autokarów, czyli ponad 1000 nowych pacjentów zakażonych koronawirusem. Musimy najpierw gasić pożary w szpitalach, w których brakuje miejsc. Lockdown powinien być utrzymany na obecnych zasadach minimum 2 tygodnie - mówi nasz rozmówca.

Podobnego zdania jest wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski. On również twierdzi, że wykonywane przez rząd ruchy są dość nerwowe. Pełnego lockdownu nie popiera.

- No dobrze, zamkniemy wszystkich w domach na miesiąc, ale co dalej? Ten wirus nie zniknie, ludzie dalej będą go przywozić, chociażby z zagranicy - zwraca uwagę nasz rozmówca.