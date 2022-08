Dwa kolejne statki z ukraińskimi zbiorami wyruszyły w rejs w stronę Turcji

Statki wypłynęły z Ukrainy w stronę tureckich portów

Płynący pod banderą Barbadosu Fulma S t rafi do Iskenderun, największego tureckiego portu nad Morzem Śródziemnym , na południu kraju, a Thoe, pod banderą Wysp Marshalla, zawinie do portu w Tekirdag nad Morzem Marmara — poinformowało ministerstwo w komunikacie.

W piątek do ukraińskiego portu Piwdennyj wpłynął statek handlowy Brave Commander pod banderą Liberii, dostarczy zboże do Etiopii. To pierwszy statek ze zbożem, który wypłynie z Ukrainy do Afryki od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę.