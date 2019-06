zakupy polaków Jacek Frączyk 55 minut temu

Efekt 500+ stracił moc. Polacy w zakupach dali się wyprzedzić Europie. Najgorzej w Niemczech

Polaków w zakupach wyprzedza już połowa krajów Europy. To duża zmiana w porównaniu do ubiegłego roku. Dotychczasowe motory wzrostu nie dają już takiej dynamiki. Bezrobocie już zeszło do niskiego poziomu, a 500+ to… ciągle jest 500 zł.

