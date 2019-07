Eko-ściema w państwowej spółce? JSW sprzedaje odpady węglowe

"VARMO Premium jest paliwem charakteryzującym się wysokimi parametrami jakościowymi i użytkowymi" - zachwala swój produkt producent, jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa Innowacje. Jak dodaje, jakość paliwa jest stale kontrolowana przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze w Jastrzębiu Zdroju, a do tego posiada świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Varmo produkowane i sprzedawane przez JSW Innowacje to tak naprawdę sprasowany, wysuszony muł i flot z dodatkiem nieznanego pochodzenia lepiszczy biomasowych, które sklejają odpady węglowe w kawałki wyglądem przypominające pellet drzewny. Zdaniem dr Michała Wilczyńskiego, byłego głównego geologa kraju i eksperta ds. paliw i energii, to nie jest żadne ekologiczne paliwo.

- Podobnie jak nie istnieją technologie czystego spalania węgla, tak nie mamy w Polsce technologii przetwarzania odpadów węglowych tak, aby powstał ekologiczny surowiec. To jest czysty marketing - mówi "Wyborczej".

Z analiz przeprowadzonych na zlecenie "GW" wynika, że emisje zanieczyszczeń podczas spalania Varmo nie są niższe niż w przypadku innych rodzajów węgla, a ilość wydzielanego rakotwórczego benzoapirenu dla kotłów czwartej generacji jest wyższa niż przy spalaniu ekogroszku. Z kolei muły i floty wykorzystywane do produkcji paliwa są niezgodne z uchwałami antysmogowymi. Zdaniem "Wyborczej", by dostosować parametry Varmo do przepisów, dodawany jest tam lepszej jakości, większej frakcji węgiel. Tego jednak zakazują uchwały.