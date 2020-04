Emilewicz:"Jeśli bezrobotnych przybędzie, będzie trzeba podnieść zasiłki"

Zapewniła, że jest w stałym telefonicznym kontakcie z przedsiębiorcami z różnych branż i ich najważniejsze postulaty zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie. Dodała, że ukute przez media określenie "tarcza 2.0" nie jest trafne, gdyż jest to nie tyle nowa ustawa, co raczej uzupełnienie przepisów z poprzednich tygodni. Zapowiedziała, że nie będzie tam wielkich zmian, lecz doprecyzowanie postanowień ustawy.

A kiedy projekt ustawy traf do Sejmu? Emilewicz odesłała do Łukasza Schreibera, który koordynuje prace.

- W pierwszej ustawie daliśmy tę cezurę, bo chcemy redukować "pasażerów na gapę", a więc podmioty, które powstały niemalże po to, by skorzystać ze świadczenia – powiedziała minister.

Przypomnijmy, aktualnie zasiłek do bezrobotnych wynosi - przy stażu pracy od 5 do 20 lat -861,40 zł przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku, a przez kolejne 676,40 zł. Najważniejsze informacje na temat zasiłków można przeczytać tu. Minister nie powiedziała, ile może wynieśc wyższy zasiłek, ale Stanisław Szwed, wiceministr pracy, powiedział kilka dni temu w programie "Money. To się Liczy", że może to być 1000-1100 zł.