Emiliano Sala uważany za zmarłego. Kluby kłócą się o pieniądze

FC Nantes nie chce o tym słyszeć. Francuzi obawiają się, że Cardiff City będzie chciało anulować transakcję. Drużyna z Ligue 1 grozi, że pójdzie do sądu, jeśli nie otrzyma umówionych pieniędzy. Walijczycy mają na to mniej niż dziesięć dni.

W ofertach zakładów ubezpieczeń są pakiety dla sportowców na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Profesjonalni zawodnicy mogą domagać się świadczeń, gdyby np. w trakcie meczu, turnieju czy treningu, odnieśli kontuzję. Można to rozwiązanie porównać do standardowego NNW. W Polsce, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, nie jest rozwinięta linia ubezpieczeń od konkretnych części ciała, np. nóg czy strun głosowych. Sportowcy mogą też korzystać ze standardowego ubezpieczenia na życie.

- Indywidualna polisa chroni bez względu na to, jaki zawód się wykonuje i w jakim wypadku doszło do śmierci. Ubezpieczający decyduje, na jaką kwotę planuje się ubezpieczyć. Zarówno piekarz, jak i piłkarz może uznać, że będzie to 20 mln euro. Osobami uprawionymi do odbioru pieniędzy są tzw. uposażeni, czyli przeważnie członkowie rodzin. Świadczenie nie dotyczy osób czy instytucji np. klubów piłkarskich – tłumaczył money.pl Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń.