Energetyka. Bez gigantycznych powerbanków trudno będzie o czystą energię

- Mówiąc najprościej wiatraki naładują magazyny energii do pełna, a potem jak lekko przestanie wiać, mogą nadal przesyłać energię do sieci, czym stabilizują produkcję farmy wiatrowej. Magazyny muszą powstać, bo bez nich OZE nadal będą traktowane jako niestabilne technologie i wciąż będziemy podpierać się źródłami konwencjonalnymi, jak węgiel - mówi Remigiusz Nowakowski, prezes PILE Elbud, firmy budującej tego typu magazyny.

Czym w ogóle są magazyny energii? Pierwsze skojarzenie podpowiada, że to coś na kształt gigantycznych powerbanków, które ratują nas, gdy "pada" komórka. - Analogia do powerbanku nie jest zła. Istota jest dokładnie taka sama. Oba urządzenia mają przez określony czas przetrzymywać energię. Różnica jest w skali. Duży magazyn energii mieści w kontenerach niezliczone ilości baterii litowo-jonowych - mówi Nowakowski.

Wiatr nie sługa

Nowakowski wyjaśnia działanie magazynu na przykładzie instalacji na 33 gW, który powstał przy granicy, po stronie niemieckiej. Stojące tam wiatraki zapełnią magazyn energią do pełna i będą stabilizowały to źródło energii. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku przez godzinę energii będzie dokładnie tyle, ile dostarczono. Potem, podobnie jak w bateriach nawet nieużywanych telefonów, poziom naładowania będzie spadał. Niemniej kiedy wiatr osłabnie, z magazynu nadal energia będzie przesyłana do sieci. Kiedy znów zacznie wiać, zapasy w magazynie będą się odnawiać.